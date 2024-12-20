سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم الجمعة 20 - 12 - 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في مصر، وسجل ثباتًا خلال التعاملات الفورية وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بمصر، وسجل عيار 21 اليوم 3720 جنيهًا للجرام بدون إضافة المصنعية والرسوم الأخرى.

سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

عيار 24 يسجل 4251 جنيها.

عيار 21 يسجل 3720 جنيها.

عيار 18 يسجل 3188 جنيها.

الجنيه الذهب 29760 جنيها.

تصريحات رئيس الفيدرالي



رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال إن المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض تعتمد الآن على المزيد من التقدم في خفض التضخم الذي يظل مرتفع بعناد.

وقد أشار البنك الفيدرالي مجدداً أن سياسته النقدية تعتمد على البيانات الاقتصادية، وحاليا البيانات تظهر تماسك في معدلات التضخم وقد نرى المزيد من الضغوط التضخمية مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمور في يناير القادم، وبالتالي سيدفع هذا البنك الفيدرالي إلى التوقف عن خفض الفائدة لفترة من الوقت.

التوقعات في الأسواق الآن تقلصت إلى خفضين فقط في أسعار الفائدة في عام 2025 بعد أن كانت تشير إلى 4 عمليات خفض، بينما التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك في يناير القادم قد اختفت بعد أن كانت بنسبة 16% قبل اجتماع الفيدرالي يوم أمس.