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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 20-12-2024

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 11:13 ص
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 20-12-2024 الريال السعودى
كتب أحمد حسن

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-12-2024، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.51 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.52 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.52 جنيه للشراء.


13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.51  جنيه للشراء.


13.56  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.51 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.53  جنيه للشراء.


13.56  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.54 جنيه للشراء.


13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.21 جنيه للشراء.


13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.47  جنيه للشراء.


13.56  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.49 جنيه للشراء.


13.57 جنيه للبيع.

 







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