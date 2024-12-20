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سعر الدولار اليوم الجمعة 20- 12- 2024 فى بداية التعاملات الصباحية

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 10:03 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 20- 12- 2024 فى بداية التعاملات الصباحية الدولار
كتبت رحمة رمضان

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ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 20- 12- 2024  مقابل الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.85 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه  للبيع بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

ويرصد "اليوم السابع"، من خلال خدمة تشمل أسعار العملات فى كل البنوك المصرية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وفيما يلى سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك المصرية الان :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

 







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