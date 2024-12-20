دراسة إقامة معارض أثرية مؤقتة بالسعودية.. أبرز أنشطة وزارة السياحة فى أسبوع

كتب محمد أسعد

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءات عدة خلال الأسبوع الجاري، للترويج للسياحة المصرية، أبرزها لقاء وزير الثقافة السعودي، واعتماد بيان الوزارة من قبل البرلمان.

لقاء وزير الثقافة السعودي



التقى وزير السياحة والآثار، وزير الثقاقة السعودي، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الآثار، وإمكانية إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالسعودية، كما تم التطرق لإمكانية مشاركة وزارة السياحة والآثار المصرية بقطع أثرية في بينالي الفنون الإسلامية بجدة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آليات تبادل الخبرات في مجال الآثار والاستفادة من الخبرة المصرية في الحفائر الأثرية بالمملكة العربية السعودية.

جولة وزير الثقافة السعودي بالمتحف المصري الكبير



أجرى وزير السياحة والآثار، ووزير الثقاقة السعودي، بجولة بالمناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء التشغيل التجريبي له، حيث تم تقديم شرح مفصل عن المتحف ونشأته وتصميمه، حيث أعرب وزير الثقافة السعودي عن إعجابه الشديد بالمتحف وبتصميمه المتميز وسيناريو العرض به.

وقد تضمنت الجولة، البهو الرئيسي والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية، ومتحف الطفل والأنشطة التفاعلية التي تُقدم للأطفال، والمنطقة التجارية، ومكتبة المتحف والتي تضم مجموعة من الكتب النادرة عن الحضارة المصرية القديمة والمتاحة لكافة الدارسين من جميع أنحاء العالم.

ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال



شارك وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان "مصر.. تنوع سياحي لا مثيل له"، وتحدث الوزير عن التنوع السياحي الفريد الذي تتميز به مصر وموقعها الجغرافي وتاريخها العريق وعن شواطئها الخلابة والصحاري وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن كافة الحملات الترويجية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستعتمد على تقديم وإبراز هذا التنوع السياحي الفريد، مثمناً على أهمية استخدام التسويق السياحي الإلكتروني من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

و شهدت الندوة جلسة حوارية مع الوزير أدارها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، تم خلالها عرض ومناقشة عدد من الموضوعات من بينها سبل تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، والحوافز والمبادرات التمويلية التي تقدمها مصر في هذا الإطار.

اعتماد بيان وزارة السياحة والآثار



شارك وزير السياحة والآثار، في حضور اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب؛ وذلك لمناقشة بيان الوزارة بشأن استراتيجيتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار والذي ألقاه الوزير أمام المجلس بالجلسة العامة التي انعقدت في بداية ديسمبر الجاري.

واستعرض وزير السياحة، الاستراتيجية وأهم محاورها أمام أعضاء اللجنتين، كما قام بالرد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم. وثمن اللجنتين على البيان واصفين إياه بالإيجابي.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين



نيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت نائب الوزير في حفل الاستقبال الذي أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية بالتعاون مع سفارة الصين بالقاهرة بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال كلمتها، أكدت على أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

وعلى هامش الحفل، قام الحضور بجولة بقاعات المتحف المختلفة تعرفوا خلالها على القطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تحكي عن تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي



شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA بولاية فلوريدا، وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مع نظرائه بالسوق الأمريكي والأسواق الدولية المستهدفة لبحث سبل التعاون لتدعيم العلاقات السياحية ودفع حركة السياحة الأمريكية الوافدة إلى مصر.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية حفل الغذاء الرسمي للمؤتمر، وتم خلال الحفل عرض أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة سياحية وسحب على جائزة لرحلة سياحية إلى المقصد السياحي المصري لزيارة عدد من الوجهات السياحية به.

ألسنة وأظافر ذهبية لمومياوات لأول مرة بالبهنسا



كشفت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة لأول مرة بمنطقة البهنسا الأثرية عن بقايا آدمية بداخلها 13 لساناً وأظافر آدمية ذهبية لمومياوات من العصر البطلمي بالإضافة إلى عدد من النصوص والمناظر ذات الطابع المصري القديم.

كما عثرت أيضاً على عدد من المقابر التي تعود للعصر البطلمي مزينة بنقوش وكتابات ملونة، بداخلها مجموعة من المومياوات والهياكل العظمية والتوابيت واللُقى الأثرية الفريدة، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري بمنطقة البهنسا الأثرية بالمنيا.

متاحف الآثار

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختيار القطع الخاصة بشهر ديسمبر لعرضها في مكان مميز بكل متحف.



ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على اهتمام الحضارة المصرية على مر العصور بالعلم والمعرفة والثقافة، وذلك احتفالا بعيد العِلم الموافق 21 ديسمبر من كل عام، والذي تم اختياره بالتزامن مع افتتاح جامعة القاهرة في نفس اليوم عام 1908.