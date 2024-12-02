وزير العدل يشارك في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

​كتب إبراهيم قاسم

شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية"، اليوم الإثنين الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار احتفال الدولة باليوم العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال المؤتمر تم استعراض جهود الدولة فيما تم تنفيذه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، كما تم عرض نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وابراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات.

وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات الأجهزة التعويضية.

وجدير بالذكر أن وزير العدل قد وجه بمشاركة الوزارة في المعرض بوحدة إصدار المحررات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة "برايل"، بحيث يستطيع ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وتجدر الإشارة أن تلك الخدمة تم اطلاقها داخل فرع توثيق السيدة زينب وذلك في إطار خطة الوزارة لتعميمها في فروع التوثيق الأخرى تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

جانب من المؤتمر

المؤتمر

مشاركة وزير العدل

جانب من المؤتمر

المشاركين فى المؤتمر بحضور وزير العدل

المؤتمر