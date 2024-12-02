وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ماليزيا

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، بمحمد الأمين نائب وزير خارجية ماليزيا اليوم على هامش “مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الانسانية فى غزة”.

وأشاد وزير الخارجية بالحراك الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية-الماليزية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً إلى زيارة رئيس الوزراء الماليزى لمصر ولقائه برئيس الجمهورية فى نوفمبر ٢٠٢٤، وأعرب عن التطلع لأن تشهد مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين مزيداً من التقارب والتعاون البناء خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على كافة المستويات، بما فى ذلك الدفع بالآليات الخاصة بتواصل مجتمع الأعمال فى البلدين وتشجيع الاستثمارات الماليزية على الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى مصر، بالإضافة إلى زيادة معدلات التبادل التجارى بين الجانبين.

واتصالاً بتطورات الأوضاع الإقليمية، ثمن السيد وزير الخارجية مواقف ماليزيا المؤيدة للشعب الفلسطينى، ووجه الشكر لحكومة وشعب ماليزيا على حشد الموارد وتخصيصها للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة.

كما تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث نوه الوزير عبد العاطى إلى تداعيات استمرار الحرب فى غزة على عدم الاستقرار فى المنطقة وتوسيع رقعه الصراع، وجدد موقف مصر الداعى للوقف الفورى لإطلاق النار ووضع حد للمأساة الإنسانية التى يشهدها الشعب الفلسطينى.