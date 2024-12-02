وزير الخارجية: الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعراقيل غير المبررة وغير القانونية، وما تسمح بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها لا يتناسب مع حجم الاحتياجات الهائلة داخل القطاع، والناجمة عن التعرض المستمر للقصف والتشريد وانتشار الأوبئة والأوبئة وبرد الشتاء وخطر تفشي المجاعة.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يتم إدخاله يجد صعوبة فى توصيله إلى المحتاجين له بسبب تعرضه للسرقة والتخريب لغياب الأمن، وغير ذلك من المخاطر التي تحول دون قيام العاملين في المجال الإنساني بمهام عملهم".

وتابع وزير الخارجية: "تزداد الكارثة حدة مع الهجوم المستمر على وكالة أونروا والمساعي لتقويض عملها وتدميرها وما سيترتب على ذلك من الانهيار التام للاستجابة الإنسانية داخل القطاع وتصفية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة".

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.