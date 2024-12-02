وزير الخارجية: ألمانيا أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع " توبياس ليندنير " وزير الدولة الألماني للشئون الخارجية، اليوم الاثنين على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.



وأشاد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستويات متميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما وأن ألمانيا تُعد أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي والذي ينعكس في تواجد كبرى الشركات الألمانية في مصر لتنفيذ المشروعات القومية.

كما أكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقتها مع ألمانيا بمختلف جوانبها ومنها الطاقة المتجددة وذلك للاستفادة من الإمكانيات الواعدة في هذا المجال.



وتطرق وزير الخارجية إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استعرض الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره أساس التهدئة في المنطقة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الاستجابة الدولية الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع ودعم المجتمع الدولى لنفاذ المساعدات الإنسانية بدون شروط.