وزارة الصحة تكشف تطورات تشغيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

قالت وزارة الصحة والسكان إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتم من خلالها ربط جميع أقسام الطوارئ وتربط الإسعاف والرعاية الحرجة ، وتغطي كل أنحاء الجمهورية لرفع درجة الاستعداد في كل أقسام الطوارئ بكل المحافظات لحظيا لتوفير أسرع خدمة للمصابين في الحوادث.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في نشرة إنجازات 2024: تم تجهيز (30) مركز سيطرة متنقل للعمل مع المسئولين الميدانيين للعمل أثناء الطوارئ والأحداث الهامة.

واستكملت: تم إنشاء وتطوير (21) غرفة بالأقاليم ومديريات الصحة بالمحافظات و جارى متابعة إنشاء الشبكة الوطنية لمنظومة متكاملة لمراكز السيطرة بالوزارات والمحافظات والأقاليم وحتى مستوى الدولة من خلال تطوير وإنشاء (27) مركز سيطرة محافظة و (7) مراكز أقليمية ومركز رئيسى للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.