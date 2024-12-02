اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف تطورات تشغيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:43 م
وزارة الصحة تكشف تطورات تشغيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتم من خلالها ربط جميع أقسام الطوارئ وتربط الإسعاف والرعاية الحرجة ، وتغطي كل أنحاء الجمهورية لرفع درجة الاستعداد في كل أقسام الطوارئ بكل المحافظات لحظيا لتوفير أسرع خدمة للمصابين في الحوادث.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في نشرة إنجازات 2024: تم تجهيز (30) مركز سيطرة متنقل للعمل مع المسئولين الميدانيين للعمل أثناء الطوارئ والأحداث الهامة.

واستكملت: تم إنشاء وتطوير (21) غرفة بالأقاليم ومديريات الصحة بالمحافظات و جارى متابعة إنشاء الشبكة الوطنية لمنظومة متكاملة لمراكز السيطرة بالوزارات والمحافظات والأقاليم وحتى مستوى الدولة من خلال تطوير وإنشاء (27) مركز سيطرة محافظة و (7) مراكز أقليمية ومركز رئيسى للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 







الصحة

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الشبكة الوطنية للطوارئ



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