نقيب المعلمين يوجه بمراجعة منظومة السلامة والحماية المدنية بنادى الإسكندرية

كتبت آية دعبس

وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة مراجعة إجراءات السلامة ومنظومة الحماية المدنية بـ نادى المعلمين بالإسكندرية، لتأمين بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية، واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت.

يأتى ذلك بعد نشوب حريق محدود صباح اليوم فى قاعة الأفراح المكشوفة بالنادى، وتدخلت فرق الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذى يعد الحادث الثانى خلال شهر ، بعد حريق أحد المطاعم المؤجرة بداية شهر نوفمبر الماضى، ووجه نقيب المعلمين الشكر لوزارة الداخلية وفرق الحماية المدنية بالإسكندرية على سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق .



وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ، أن النقابة سوف تراجع كافة إجراءات السلامة بنادى الشاطئ بالإسكندرية وإعداد خطط الطوارئ، ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية فى النادى لمنع تكرار هذه الحوادث .



