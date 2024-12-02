محافظة القاهرة: عقارات صقر قريش المقرر إزالتها خالية من السكان

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة أن الـ28 عقارًا الجارى إزالتها فى منطقة صقر قريش تم بناؤها عام 1986 وهى عبارة عن هياكل خرسانية وخالية من السكان.

وأشارت المحافظة إلى أنه قد صدر قراراً بإزالة هذه الهياكل الخرسانية بناءً على التقارير الأخيرة الصادرة من المركز القومى لبحوث الإسكان، والجهاز القومى للتفتيش الفنى على أعمال البناء والتى أوصت بهدم هذه الهياكل نظرًا لخطورتها، وعدم صلاحيتها للتدعيم، حفاظًا على سلامة المارة، حيث اتضح من المعاينة على الطبيعة أن معظم العيوب الموجودة هى عيوب تنفيذ وسوء مصنعية للخرسانة المسلحة، حيث لم يتم إتباع اشتراطات البناء اللازمة والإجراءات الفنية فى عمل الهيكل الخرسانى للعمارات وعدم وجود نظام إنشائى لتحمل الأحمال الأفقية الناتجة عن أحمال الزلازل المتوقعة وعدم وجود حوائط خرسانية فى الإتجاهين.

وقالت محافظة القاهرة إن تقارير المركز القومى لبحوث الإسكان، والجهاز القومى للتفتيش الفنى أشارت إلى أن العمارات كلها غير آمنة وفقاً لوضعها الحالى ولا يمكن استكمال باقى الأعمال من خرسانات ومبانى وتشطيبات على هذه الحالة، وينبغى بالضرورة اجراء الكثير من أعمال الإصلاح والتدعيم لمعظم العناصر الخرسانة الحالية.

كما أوضحت التقارير أن تكلفة الإصلاح ستفوق حتماً تكلفة الإزالة وإعادة البناء فمعظم العناصر الخرسانية تحتاج إلى تدعيم هذا بالإضافة إلى أن أعمال الإصلاح والتدعيم ستؤثر سلباً على الفراغات المعمارية الداخلية للوحدات السكنية نظراً لما ينشأ عنها من زيادة فى أبعاد العناصر الإنشائية من كمرات وأعمدة وبلاطات .



نائب رئيس الاتحاد التعاونى



المركز القومى لبحوث الإسكان