اليوم السابع
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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط محتجز فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:29 ص
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط محتجز فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط محتجز في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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