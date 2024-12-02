بعد مصرع 5 أشخاص في مدينة نصر.. نصائح ومحاذير لمواجهة كوارث تسرب الغاز

كتب بهجت أبو ضيف

فقد 5 أشخاص حياتهم، نتيجة تعرضهم لاختناق بالغاز، داخل مسكنهم في مدينة نصر، ومع انخفاض درجات الحرارة، تتكرر مثل تلك الحوادث، بسبب تسرب الغاز، وهناك عدة نصائح لمواجهة وتفادي حالات الاختناق بالغاز منها..



-في حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب

-عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

-يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية

-يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب

-لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل

-فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة

-يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب

-يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

-يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين

-يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن

-أغلق محابس البوتاجاز والسخان ومحبس الغاز الرئيسي

-وقف استخدام أي أجهزة كهربائية من الممكن أن تحدث أي شرارة

-فتح الأبواب والشبابيك للحصول على تهوية مناسبة

-عدم استخدام المراوح والتكييف للتهوية لو فى حال وجود رائحة للغاز

-الاتصال بطوارئ الغاز