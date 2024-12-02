اليوم السابع: وزير الخارجية يطالب بانسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: وزير الخارجية يطالب بانسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا

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ويستقبل رئيس «بريتيش بتروليوم» ويرحب بزيادة استثمارات الشركة فى الطاقة.. الرئيس يؤكد حرص الحكومة على توفير كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية.. و«أوتشينكلوس»: نعتزم تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة

وزير الخارجية يطالب بانسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا.. بدر عبدالعاطى بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات.. نائبة أمين الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 45 ألفا بالقطاع.. رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت إلى جانب شعبنا.. و«الأونروا»: نصف مليون استشارة طبية للفلسطينيين شهريا



رئيس الجابون يزور الأهرامات ومتحفى «المصرى الكبير» و«الحضارة»

صراع إقليمى محتدم لتقسيم «كعكة» سوريا.. «تحرير الشام» الإرهابية تخطط لتوسيع مناطق نفوذها بدعم خارجى.. روسيا تخطط لإبرام تسوية.. نتنياهو يتوعد «الأسد».. وبشار يشدد على أهمية دعم الحلفاء لإجهاض مخططات الإرهابيين



انتهاكات الاحتلال تهدد بنسف وقف النار.. والجيش اللبنانى: إصابة أحد العسكريلن استهدفته مسيرة إسرائيلية

إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق النازحين الفلسطينيين.. استشهاد أكثر من 200 فلسطينى خلال 48 ساعة.. وعائلات الأسرى الإسرائيليين تعرب عن استيائها المتزايد من حكومة نتنياهو





