اليوم السابع
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القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:30 ص
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردا هجرة غير شرعية
كتب زكى القاضى

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استمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردا، وذلك على مسافة 135 ميلاً بحرياً شمال السلوم .

وتم اكتشاف وتحديد موقع المركب وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش، وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه 60 فردا مصريا، و3 أفراد سوادنيين الجنسية أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية، وتم تقديم الدعم الإنسانى والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 







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