اليوم السابع
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الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير الدفاع وشئون المحاربين لجمهورية مالى

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 06:17 م
الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير الدفاع وشئون المحاربين لجمهورية مالى الفريق أول عبد المجيد صقر ووزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين لجمهورية مالى
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول ساديو كامارا وزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والمالية والتطلع لتطوير هذه العلاقات بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالى عن تقديره لجهود مصر الداعمة لإرساء دعائم الأمن والإستقرار لشعوب القارة، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وفى ختام الزيارة وقع الجانبان مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين كلا الجانبين.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 







وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحه




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