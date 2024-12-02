الخارجية تؤكد أهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع أنيليز دودز وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة، يوم الاثنين ٢ ديسمبر على هامش مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.

وأكد الوزير عبد العاطى على التطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة وعقد الدورة الثانية من مجلس المشاركة المصرية البريطانية، مشدداً على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائى الاقتصادى والاستثمارى، آخذاً فى الاعتبار الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لتحقيق المنفعة المُتبادلة.

وتناول الوزير عبد العاطى الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة وأهمية الضغط على إسرائيل من أجل النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عراقيل، فضلاً عن أهمية ومواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار.