الأمم المتحدة: إسرائيل تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أننا نبذل أقصي جهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولكن نواجه قيودا كثيرة، مشددة على أن المجاعة فى قطاع غزة أمر محدق والكارثة فى غزة تمثل تهديدا للانسانية.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. والقطاع يواجه انتشارا للمجاعة"، مشيرة إلى أنه لا بديل عن وكالة أونروا لإيصال المساعدات إلى غزة وحان الوقت لوقف إطلاق النار والصراع فى غزة يجب أن يتوقف الآن.

وتابعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في الوصول إلى الفلسطينيين في انتهاك واضح للقانون الدولي والعديد من الفلسطينيين نزحوا أكثر من مرة بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل منعت وصول موظفي أونروا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لعرقلة إدخال المساعدات، ونؤكد على أن أونروا هي عامل الاستقرار في غزة ونؤكد رفضنا استهداف العاملين الأمميين فى غزة.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.