أخبار 24 ساعة.. الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة الصحة تكشف عن مشروعات تطبيقات ذكاء اصطناعى لإخطارات المواليد والوفيات
الصحة العالمية: الأدوية المضادة للفيروسات تقى من انتقال عدوى الإيدز للآخرين
اليوم العالمى للإيدز 2024 .. 530 ألف شخص مصاب بالفيروس بإقلیم شرق المتوسط
الإفتاء تعلن الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا
وزير التموين: تنويع مصادر ومناشئ توريد السلع لضمان استقرار السوق المحلي
وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لبن السرسوب .. تفاصيل
وزارة الصحة: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال بوحدة الزراعة بمستشفى الهلال
تفاصيل إحالة طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية العاجلة.. إنفو جراف
المجلس القومي للمرأة يهنىء آمنة الطرابلسي لفوزها براسة الاتحاد المصرى للاسكواش
اعتذار مساعد وزير التعليم لشئون التعليم الخاص والدولى عن منصبها
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