اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا دار الافتاء
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

وزارة الصحة تكشف عن مشروعات تطبيقات ذكاء اصطناعى لإخطارات المواليد والوفيات

الصحة العالمية: الأدوية المضادة للفيروسات تقى من انتقال عدوى الإيدز للآخرين
اليوم العالمى للإيدز 2024 .. 530 ألف شخص مصاب بالفيروس بإقلیم شرق المتوسط
الإفتاء تعلن الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا
وزير التموين: تنويع مصادر ومناشئ توريد السلع لضمان استقرار السوق المحلي
وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لبن السرسوب .. تفاصيل
وزارة الصحة: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال بوحدة الزراعة بمستشفى الهلال
تفاصيل إحالة طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية العاجلة.. إنفو جراف






شهر جمادي الاخرة

شهر جمادي الاولي

شهر جمادى الآخرة

اللهم بلغنا رمضان




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