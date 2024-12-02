أخبار مصر.. غدا طقس معتدل نهارا وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غد الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على توفير مخزون استراتيجي لمختلف السلع الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين مستمرة في إطار مسئولية وواجب مصر تجاه الأشقاء في فلسطين وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. المستشار محمود فوزى: قانون حكومى جديد لتنظيم الرعاية البديلة بتوجيهات رئاسية قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون جديد متكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة"، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب. هيئة التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ1500 جنيه والأقصى 11600 أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025، لافتا الى أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها. وزير الزراعة: منع الصرف الورقى للأسمدة المدعمة.. والتوزيع بكارت الفلاح أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد خريطة سمادية لكل الأراضى الزراعية في مصر حاليا، بهدف الوصول إلى أفضل إنتاجية، وتطوير منظومة الإرشاد زراعى، للحصول علي خدمة إرشادية جيدة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 14 محافظة حاليا. وزير العمل: قانون العمل الجديد يلزم أصحاب الأعمال بصرف شهرين عن كل عام عند المعاش قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد أقر ضوابط خاصة بمكافأة نهاية الخدمة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيلزم القانون أصحاب الأعمال صرف شهرين عن كل عام للعامل عند خروجه على المعاش.

وزير التعليم يوجه بانضباط المدارس وتواجد الطلاب بعد انتهاء زيارته للإسماعيلية أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بعدد خمس مدارس تابعة لإدارتي التل الكبير والقصاصين التعليميتين بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي. وزارة الصحة: تسجيل 7 ملايين حالة ميلاد ووفاة بالمنظومة المميكنة خلال 2024 قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تحديث برنامج ميكنة التطعيمات الروتينية الإلكتروني وتفعيله بجميع المحافظات، حيث تم تسجيل حوالى 5,459,992 حالة ميلاد، 1,588,496 حالة وفاة بمنظومة المواليد والوفيات المميكنة. وزير السياحة: لا تهاون فى شرط الحفاظ على الآثار عند الطرح للتشغيل الاقتصادى كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي، وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، مؤكداً أن الحفاظ علي الآثار هدف قومي، ولن يكون هناك مرونة حيال شرط الإلتزام بالمحافظة علي الأثر عند الطرح للتشغيل الاقتصادي، قائلا: "هناك قواعد للحفاظ علي الآثار والبيئة المحيطة، وليس هناك مرونة في عدم تنفيذ هذا الإلتزام". وزارة الصحة: زيادة 28% فى عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحى بالجمهورية قالت وزارة الصحة والسكان إنه خلال عام 2024 تم صدور قرارات بضم 15 مليون مواطن جديد علي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة زيادة 28% لأعداد المنتفعين ليبلغ عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر لما يجاوز 69 مليون منتفع. سعر جرام الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيها وعيار 21 بـ3660 جنيها تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين خلال التعاملات الصباحية مستهل التعاملات الأسبوعية بحوالي 20 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3660 جنيها الآن، بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية. عيار 24 يسجل 4182 جنيها. عيار 21 يسجل 3660 جنيها. عيار 18 يسجل 3137 جنيها. الجنيه الذهب 29280 جنيها.

كولر يوافق على سفر إمام عاشور مع الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو

قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، العفو عن إمام عاشور لاعب الفريق واصطحابه إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.

غدا طقس معتدل نهارا وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة