85 % ارتفاعا بنسبة إشغال الفنادق فى فيينا خلال موسم عيد الميلاد

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ارتفعت نسبة إشغال الفنادق في العاصمة النمساوية فيينا خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية إلى 85% طوال شهر ديسمبر الجاري.

وقال رئيس المجموعة المتخصصة في صناعة الفنادق بغرفة تجارة فيينا دومينيك شميد، الثلاثاء: "إن هذا يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق"، مشيرا إلى أنه في عطلات نهاية الأسبوع وعشية رأس السنة الجديدة، لا توجد غرف متاحة تقريبا.

وأوضح أنه مقارنة بالموسم القياسي السابق في عام 2019، والذي كانت فيه معدلات إشغال مماثلة، فقد زاد عدد الغرف بشكل كبير.. وخلال السنوات القليلة الماضية، زاد عدد الأسرة بنحو 10 ألاف سرير، وأسعار الغرف هذا العام أعلى بنسبة 5% تقريبا عن العام الماضي.

ووفقا لممثل الغرفة، تحظى فيينا بشعبية خاصة خلال موسم عيد الميلاد، حيث تجذب سائحين من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبشكل متزايد من الصين.