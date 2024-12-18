وزير خارجية باكستان يؤكد أهمية تحقيق الأمن المشترك والمستدام فى آسيا

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الثلاثاء التزام بلاده برؤية مؤتمر "التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" من أجل تحقيق الأمن المشترك والشامل والمستدام في آسيا، وذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الاجتماع الوزاري السابع للمؤتمر الذي تترأسه أذربيجان.

وأشار إسحاق دار - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - إلى توافر إمكانات هائلة لدى المؤتمر من شأنها المساعدة في مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة بما في ذلك النزاعات السياسية والصراعات والفقر المنتشر الذي لا يزال يعرقل التقدم الجماعي.

وأكد أهمية الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي، كما دعا إلى التوصل لحلول سياسية عادلة وشاملة للنزاعات الطويلة الأمد ومن بينها القضية الفلسطينية وإقليم "جامو وكشمير".

كما سلط الضوء على الدور الحيوي لمبادرات الاتصال مثل الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ومبادرة الحزام والطريق في تعزيز النمو المشترك وتسهيل تطوير البنية التحتية وتعزيز الروابط التجارية والطاقة عبر آسيا، معتبرا هذه المشروعات بمثابة محفز للتعاون الاقتصادي والازدهار الإقليمي.

يذكر أن مؤتمر "التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" هو منتدى متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الثقة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في آسيا.