وزير الزراعة: لبنان تستورد البطاطس المصرية من فبراير حتى مارس من كل عام

كتبت أسماء نصار

التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

استعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين المصري واللبناني، ومنها صادرات مصر من البطاطس بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل الى لبنان الشقيقة وكذلك استيراد بعض السلع التي تتميز بها دولة لبنان الشقيق.

من جهته أكد الوزير اللبناني ان مصر هي الوجهة الاساسية لاستيراد ما تحتاجه لبنان ليس فقط من المنتجات الزراعية بل عدد من المنتجات التصنيعية والطبية وغيرها، مشيراً الى الجهود التي بذلتها مصر في الوقوف خلال محنتها الاخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات للجانب اللبناني.

كما اتفق الوزيران على التعاون في مجال تصدير التمور إلى الأسواق العالمية والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال حيث تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور.

حضر الاجتماع، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،وبعض قيادات الوزارتين في مصر ولبنان

وأوضح وزير الزراعة أن لبنان سوف تبدأ في استيراد البطاطس المصرية مع بداية شهر فبراير حتى مارس من كل عام، كما تصدر مصر نحو 6 الاف طن من المانجو مختلفة الاصناف، وتستورد مصر كميات كبيرة من التفاح اللبناني وبعض انواع الفاكهة في الأوقات التي يحتاجها السوق المصري.

كما ترغب لبنان الاستفادة من التجربة المصرية في زراعة القمح وزيادة إنتاجيه المحاصيل من خلال التعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا الاطار كلف فاروق كلا من العلاقات الزراعية الخارجية ومركز البحوث الزراعية بالتنسيق والتواصل في هذا الآمر مع الجانب اللبناني.