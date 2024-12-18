هل يجوز لعصام صاصا وشقيقه الاستئناف على حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ؟

كتب - أحمد عبد الهادى

قضت محكمة مستانف جنايات الجيزة، بـ قبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقارى، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.

لكن يتبقى إجراء قانونى يسأل عنه حول هل يجوز الاستئناف على حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ؟

عند استئناف مثل هذا الحكم، تُعاد القضية إلى محكمة الاستئناف التى تقوم بمراجعة الحكم الصادر، وأن استئناف الحكم لا يؤدى تلقائيًا إلى إلغاء إيقاف التنفيذ؛ بل يتوقف ذلك على ما تقرره محكمة الاستئناف.

وفى بعض الحالات، قد تُبقى محكمة الاستئناف على إيقاف التنفيذ، وفى حالات أخرى قد تُعدل الحكم أو تُلغيه بناءً على ما تراه مناسبًا.

من المهم أيضًا مراعاة المواعيد القانونية لتقديم الاستئناف، حيث يجب الالتزام بالمدة المحددة قانونيًا لتقديم الطعن، وفى حالة عدم تقديم الاستئناف خلال هذه المدة، يصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.