نقاشات ثقافية بالأقصر حول الفرق بين الثقافة والعلم وحقوق الوالدين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الفرق بين الثقافة والعلم" ألقاها أحمد أبو بكر عمار مسئول بالقصر، موضحًا معنى العلم والثقافة، والفرق بين العلم والثقافة، وخصائص العلم، وخصائص الثقافة.

كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة "دور المعلم فى العملية التعليمية "ألقاها سيد صدقى مسئول بالفرع، متحدثًا عن العلم وأهميته، ودور المعلم فى العملية التعليمية، وأهمية دور المعلم فى العملية التعليمية وضرورة العمل على تأكيد هذا الدور ودعمه، وعقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "حقوق الوالدين" ألقاها الشيخ أحمد عبد المعبود متحدثا عن ما هى حقوق الوالدين، ولماذا يجب مراعاتها.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "تظليل بقلم الرصاص" نفذها ذكريا بدرى، كما أعد القصر ورشة حكى قصة بعنوان "كرة المضرب" من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة سردتها سوزان سليم، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية إعادة تدوير نفذتها فايزة أحمد، وبجانب ذلك أعد القصر دورى ثقافى ومعلومات عامة أدارته فاطمة ماهر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها شيرين محمد، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية مع الموهوبين من مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات إشراف خالد حافظ مسئول قسم الفنون التشكيلية بالقصر.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" الفرق بين دلالة الصورة قديما وحديثا" حاضرها الشاعر أحمد العراقى متحدثا عن دلالة الصورة فى الشعر العربى، ودلالة الصورة فى شعر الحداثة، والدلالة والمدلول عند المتلقى، وعقدت محاضرة بعنوان" تفعيل دور المدرسة فى تنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية" ألقاها سيد صدقى بمشاركة طلاب مدرسة وادى الملكات الإبتدائية، مشيرا إلى التغيرات المناخية وأضرارها، مستقبل الأرض فى ظل التغيرات المناخية وأثرها على كل مجالات الحياة، ودور المدرسة فى تنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية، كما أعد القصر عرض إنشاد دينى للمنشد يحيى بحر قصيدة "صلاة الله على محبوبى الغالي"، وكذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير" وعرفت الخوف"، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية عمل خاتم من خرز اللولى نفذتها أشرقت أيمن، وورشة فنية عمل سبحة نفذتها هبه الدالى مستخدمة طقم اكسسوار و خرز أسود وفواصل معدن.



جانب من الفعاليات الثقافية لطلبة المدارس



جانب من النقاشات الثقافية حول قصور ثقافة الأقصر