قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مراكز وقرى الفيوم اليوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فى بيان، قطع مياه الشرب فى الفيوم، اليوم الأربعاء، لمدة 12 ساعة، وذلك بسبب بعض أعمال صيانة بمحابس الخطوط الرئيسية قطر 100مم، موضحةً موعد انقطاع المياه، وكذلك المناطق المتأثرة بالانقطاع، فضلًا عن موعد عودة المياه بعد انتهاء الأعمال، إلى جانب توفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع فى حالة طلبها، من خلال الخط الساخن أو رقم الشركة.



وذكرت الشركة فى بيانها، أن موعد قطع مياه الشرب فى محافظة الفيوم من المقرر أن يبدأ من الساعة العاشرة صباح الأربعاء حتى العاشرة مساء ذات اليوم.



وتشمل أماكن انقطاع المياه بالفيوم مركز الفيوم، وقرى دسيا، زاوية الكرادسه، منشاة عبدالله، الشيخ فضل وتوابعها، ومركز ابشواى، وقرى ابشواى عدا قرى طبهار، والنصارية، والعجميين، والمناطق السياحية، ومركز سنورس وحدة محلية (فيديمين- سنهور القبلية والبحرية - ترسا- نقاليفة - مدينة سنورس - المناطق السياحية) وتوابعها ومركز يوسف الصديق مركز ومدينة يوسف الصديق عدا النزلة - الحامولى - المقراني، ومركز إطسا وحدة محلية ( قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة - الجبل) وتوابعها.



وطالبت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه.