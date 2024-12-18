طقس كفر الشيخ اليوم الأربعاء.. معتدل نهارا بارد ليلا "فيديو"

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع، بثاً مباشراً بعنوان" طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً.. تعرف على درجات الحرارة والظواهر الجوية اليوم الأربعاء، الموافق 18 ديسمبر 2024، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، كما قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" اللهم ارض عنا وعافنا واعف عنا ... إشراقة يوم جديد بكفر الشيخ.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة مع تقدم الوقت ، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على (الإسكندرية -البحيرة وكفر الشيخ ).

كما تشهد حالة الطقس اليوم نهارًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ،مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة مئوية، السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة مئوية، وشمال الصعيد: العظمى 22 درجة مئوية، وجنوب الصعيد العظمى 26 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم وحتى الاثنين 23 ديسمبر 2024 حيث يستمر الطقس باردا ليلًا وفى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع تكون الشبورة الكثيفة صباحًا، مع توقعات ببدء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بدءا من الاربعاء وحتى الجمعة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.