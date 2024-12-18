اليوم السابع
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جيش الاحتلال: إصابة سائق حافلة إسرائيلى فى إطلاق فلسطينيين النار بنابلس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 08:55 ص
جيش الاحتلال: إصابة سائق حافلة إسرائيلى فى إطلاق فلسطينيين النار بنابلس الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي إن سائق حافلة أصيب برصاص فلسطيني في نابلس، حيث أكّدت صحيفة معاريف العبرية أن السائق جندي في الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة "إكس": "خلال الليل، دخلت حافلة تقلّ مواطنين إسرائيليين دون تنسيق إلى منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس الواقعة ضمن قطاع شومرون."

وأضاف البيان: "أثناء مغادرة الحافلة منطقة نابلس، بعد إنزال المواطنين في محيط القبر، أطلق مسلحون النار على الحافلة. نتيجة لإطلاق النار، أُصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة، وتم تقديم العلاج له من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي."

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته تدخلت فور تلقي البلاغ عن دخول إسرائيليين إلى مدينة نابلس، وأوضح أن الحادث قيد التحقيق.

 







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نابلس

قبر يوسف

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