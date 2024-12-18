باكستان والبنك الدولي يتفقان على تعزيز التعاون للتكيف مع تغير المناخ

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اتفقت باكستان والبنك الدولي، على تعزيز التعاون من أجل التكيف مع تغير المناخ في عدة قطاعات أبرزها الزراعة والمياه والطاقة والحد من مخاطر الكوارث.

وذكر راديو باكستان في نسخته الإنجليزية، أن الجانبين أكدا ضرورة التعامل مع التحديات المناخية المتزايدة التي تواجهها باكستان بما في ذلك الفيضانات العارمة وموجات الحر والجفاف، وذلك خلال اجتماع مدير البنك الدولي لباكستان ومنطقة جنوب آسيا ناجي بن حسين، ومنسقة رئيس الوزراء الباكستاني لشئون تغير المناخ رومينا خورشيد في إسلام أباد.

بدورها، قالت خورشيد إن باكستان تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لديها وقدراتها من أجل معالجة آثار تغير المناخ.

كما سلطت الضوء على بعض الآثار الرئيسية لتغير المناخ بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المخاطر الصحية ونقص المياه الحاد وتفاقم التحديات في قطاع الزراعة.

من جانبه، اطلع بن حسين على التحديات التي تواجهها باكستان خلال تعاملها مع آثار تغير المناخ وقام بعرض تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة البلاد على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.