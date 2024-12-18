اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 06:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المبعوث الأممى إلى سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تقوض فرص الانتقال السياسى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 06:00 ص
المبعوث الأممى إلى سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تقوض فرص الانتقال السياسى سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تقوض فرص الانتقال السياسي النظامي، مشددا على ضرورة وقفها.

وقال بيدرسن إن "سوريا تواجه اليوم واقعا جديدا تماما بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد".

وأشار إلى أن: "هناك مجموعات مسلحة منظمة في سوريا تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية".

وأضاف بأنه يوجد "قلق بشأن التصعيد العسكري، فمن الممكن أن يكون كارثيا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل شنت أكثر من 350 ضربة على المرافق العسكرية والمعدات منذ سقوط النظام السابق، والاعتداءات الإسرائيلية تعرض المدنيين لمخاطر أكبر وتقوض فرص الانتقال السياسي النظامي".

وأكد على أنه "يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا".

واعتبر بيدرسن أن "الانتقال السياسي ضروري ومطلوب ويتطلب عملية جامعة لكل الأطياف السورية". ورأى أنه "علينا ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وإلا هناك خشية من عودة عدم الاستقرار".

وأفاد نشطاء سوريون بتوغل دبابات إسرائيلية في قرية صيدا الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا. كما أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه لا يمكنها الوصول إلى الأراضي السورية في مرتفعات الجولان التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.







مشاركة

المبعوث الأممي إلى سوريا

سوريا لحظة بلحظة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

بشار الاسد يغادر سوريا

هل تحررت سوريا

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان

هئية تحرير الشام

أبو محمد الجولاني

أحمد الشرع

محمد الجولاني




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة