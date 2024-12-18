القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة تصل محطتها الأخيرة بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، إلى مخطتها الأخيرة بقرى البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، على أن تعود وتستكمل الشهر المقبل القوافل الجديدة الشهرية لها.

وتختتم القوافل اعمالها خلال ديسمبر بقرية الأمل بمدينك رأس غارب والتى من المقرر أن تقضى فيها آخر يومين اليوم الأربعاء والخميس، وتجرى خلالها المشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل وكذلك الأشعة مجانا.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، يوم الجمعة قبل الماضية والتى تم خلالها إجراء الكشف وصرف العلاج مجانا، وطافت القوافل قرى مدن المحافظة.

وانطلقت القوافل خلال الشهر الجارى الجمعة قبل الماضى من قرية الحمروين بمدينة القصير، وقضت فيها يومين الجمعة والسبت قبل الماضيين، وانطلقت من قرية الحمروين فى اتجاه مدينة الشلاتين، حيث وصلت الأحد قبل الماضى القوافل لقرى أبرق وأدلديب وقضت فيها يومى الأحد الاثنين الماضيين.

واستكملت القوافل فى طريقها الثلاثاء الماضى إلى مدينة حلايب وقضت فيها يومين الثلاثاء والأربعاء، الماضيين ومن حلايب وصلت القوافل العلاجية إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وقضت فيها يومين الخميس الجمعة الماضيين ومن قرية أبو رماد بحلايب وصلت القوافل إلى مرسى علم حيث وحدة صحة الأسرة وقرية الشيخ الشاذلى وقضت فيها السبت الأحد الماضيين.

ووصلت القوافل الأثنين الماضى لمدن الشمال حيث قرية أم الحويطات بسفاجا، وقضت فيها يومين الأثنين الثلاثاء الماضيين، ومنها إلى نهاية القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة وهى فى قرية الأمل بمدينة رأس غارب اليوم، حيث تختتم بها الأعمال الأربعاء والخميس المقبل.

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات ويتم صرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة مجانا وكذلك التحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.