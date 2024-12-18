الصين: مستعدون للحفاظ على الحوار وتعزيز الثقة المتبادلة مع أمريكا

أ ش أ

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، الثلاثاء، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على الحوار وإدارة الخلافات وتعزيز الثقة المتبادلة وتبديد الشكوك بين الجانبين وتوسيع دائرة التعاون من أجل استكشاف الطريق الصحيح للتوافق بين البلدين الكبيرين.

وأشار وانج -خلال كلمة القاها في ندوة حول الوضع الدولي والعلاقات الخارجية للصين في عام 2024- إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لا تتعلق فقط برفاهية شعبي البلدين، بل تتعلق أيضا بمستقبل ومصير العالم بأسره، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" .

وأضاف أن الصين تعمل نحو تحقيق الاستقرار الشامل في العلاقات الثنائية.