الدفاع الروسية: مقتل نحو 260 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، مقتل نحو 260 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق جيفو، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وماريفكا، ولوير كلين، ونيكولايفو دارينو، ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، وسيلارز، وروسكوي بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا.

وأشارت إلى تنفيذ الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بمقاطعة سومي، موضحا أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 260 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.