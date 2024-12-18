الأردن والصين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بمختلف المجالات

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بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز مع السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ أوجه العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية.



وأشاد الفايز - خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، بالسفير الصيني - بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الصينية، منوها إلى أنها علاقات متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والنهوض بالمصالح المشتركة.



ومن جهته، أكد السفير الصيني تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني، وتستهدف إحلال السلام في المنطقة ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددا على أن الصين ستبذل جهودا مشتركة مع الأردن لتعزيز التحرك الدولي وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.



وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية قيام المجتمع الدولي بجهود عملية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الحرب التي ترتكب بحقه.