اجتماع مشترك فى المغرب لدعم مبادرة الحل السياسي في ليبيا

أفادت وسائل إعلامية في ليبيا، بأن مجموعة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة توجهوا إلى المغرب للمشاركة في اجتماع مشترك يهدف لدعم مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفانى خورى.

وأوضحت، أن مجموعة الأعضاء من مجلسي النواب والدولة في ليبيا توجهوا إلى المغرب للمشاركة في الاجتماع لدعم مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، الرامية إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا.

ويهدف الاجتماع، الذي سيستمر على مدار يومين، إلى إنهاء الانقسام المؤسساتي وتشكيل حكومة جديدة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن يشارك رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في الجلسات التي تعقد برعاية مغربية.