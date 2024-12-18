اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. 134 مليار جنيه فاتورة الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 12:06 ص
أخبار × 24 ساعة.. 134 مليار جنيه فاتورة الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن وزارة التموين - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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وزارة التموين

فاتورة الدعم

وزيره التضامن

الخدمات المتكامله

بطاقه الخدمات المتكامله

التغيرات المناخيه

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