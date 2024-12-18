أخبار × 24 ساعة.. 134 مليار جنيه فاتورة الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن: استفادة مليون و200 ألف شخص من بطاقة الخدمات المتكاملة

‫ وزير الزراعة يفتتح ورشة عمل مشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية

التعليم العالى: فتح باب التقدم لمنحة جامعة لوند السويدية 2025

وزارة الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل ضمن خطة إعمار بيوت الله

وزير الصحة يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة

وزير التموين: 134 مليار جنيه فاتورة الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن

وزير العمل يوجه بسرعة هيكلة المركز القومى للسلامة والصحة المهنية

وزير التموين: ندرس تغليظ عقوبة المخابز المخالفة بدلا من غلقها