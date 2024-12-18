آخر موعد للتقديم لمسابقة الأزهرى الصغير فى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق "مسابقة الأزهرى الصغير" تحت إشراف وتنفيذ الإدارة العامة لرياض الأطفال والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، فى أربعة مستويات للأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.

وتأتى المسابقة بهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم. يستمر التقديم (15) يومًا، وحتى يوم الاثنين 30/12/2024م.

يذكر أن مسابقة الأزهرى الصغير هى مسابقة تقام سنويا على مستوى المعاهد لقطاع المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال ويفوز بها الاطفال لحفظهم القرآن الكريم.