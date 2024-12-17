10 آلاف جنيه استثمار فى شهادة 30% يعمل فايدة كام فى السنة الأولى؟

كتب - أحمد يعقوب

يعد مبلغ استثمار 10 آلاف جنيه من المبالغ المناسبة لبدء تنويع المحفظة الاستثمارية للمواطن.

ويبحث المواطن عن أفضل الاستثمارات لتنمية مدخراته خلال الفترة الحالية، وتعد الشهادات البنكية من أنسب الأوعية الاستثمارية.

ويحظى طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد بالإقبال من المواطنين للحصول على دخل ثابت، وعند استثمار مبلغ 10 آلاف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 3000 جنيه فى السنة الأولى و2500 جنيه فى السنة الثانية و2000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 7500 جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.



ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.

ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من إصدارها.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.



ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.