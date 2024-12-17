‫جهاز تنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد بمفرخ المنزلة السمكى

كتبت أسماء نصار

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن افتتاح سلسلة الحصاد السمكي بمفرخ المنزلة السمكي، بحضور كل من الدكتور محمد نوفل مدير المفرخ، والمهندس محمد فرج بإدارة التغذية، والمهندس محمد عطية مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بمنطقة دمياط للثروة السمكية، وأعضاء اللجنة المشكّلة للصيد، وطاقم العمل بالمفرخ.

قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، إن إجمالى حجم الإنتاج اليوم بلغ 8650 كيلوجرام تقريبًا، تنوعت ما بين أسماك البلطي والطوبار بدرجاتهما والمبروك الفضي، وتم صيدها من حوض سمكي بلغت مساحته حوالي 3.5 فدان.

وأضاف فرحات، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يولي قطاع الاستزراع السمكي أهمية بالغة ويضعه على قائمة أولوياته، لاسيما وأنه يسهم بحوالى 80٪ من إجمالى الإنتاج السمكي المصري، كما أنه يعد أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، وهو ما يؤكد عليه الجهاز من خلال حرصه على تبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية، بما يكفل زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لجميع المواطنين، كما يسهم في سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل المحلية لشباب المحافظة في مجال الصيد والاستزراع السمكي، وتنويع مصادر الدخل، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

كما وجّه المدير التنفيذي للجهاز الشكر للعاملين القائمين على عمليات صيد وفرز الأسماك بمفرخ المنزلة السمكي كافةً، مشيدًا بما يبذلونه من جهود مخلصة وتفاني في العمل على مدار الفترة الماضية، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد وبذل المزيد، متمنيًا موسم صيد ناجح.

فى حين أكد المهندس فخري عياد مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات كان قد أعلن في وقت سابق عن تبنيه خطة لتطوير ورفع كفاءة المفرخات السمكية التابعة للجهاز، واستغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل، والتي من شأنها أن يكون مردودها إيجابيًا على توفير مختلف الإمكانات والخدمات اللازمة بها ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بغرض تحقيق التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية مصر ورؤيتها 2030.

من ناحيته، أوضح الدكتور محمد نوفل مدير المفرخ، أن المستهدف من الإنتاج في موسم الصيد لهذا العام بالمفرخ من المتوقع أن يتراوح ما بين 28 إلى 30 طن، وهو ما يعد إنتاجًا مبشرًا مقارنةً بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي كان قد شهد بداية موسم الحصاد لأسماك المفرخ ، بحضور المهندس فخري عياد مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة.

ويُذكر أن مفرخ المنزلة السمكي يقع ضمن نطاق مزرعة المنزلة السمكية بمحافظة الدقهلية - والتي تشمل بداخل حدودها مجمعًا سمكيًا يضم مفرخ المنزلة السمكي ، ومصنع الأعلاف ، ومركز التدريب - ويتتوع إنتاجه ما بين أسماك البلطي ، والعائلة البورية (البوري والطوبار) ، والقراميط ، والمبروك الفضي.