يحيى الفخرانى وحسين فهمى وإسعاد يونس وإلهام شاهين فى عزاء نبيل الحلفاوى

كتب مصطفى القصبي

قدم كل من الفنان يحيي الفخراني وحسين فهمي وإسعاد يونس ومحمد ممدوح "تايسون" وإلهام شاهين وماجد المصرى وجمال العدل وميدو عادل واحمد جوهر واجب العزاء في الفنان نبيل الحلفاوى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصت كل من الفنانة لقاء سويدان وانوشكا وأحمد شاكر عبد اللطيف وحمدى الوزير وطارق صبرى على تقديم واجب العزاء في الفنان نبيل الحلفاوى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد على عزاء الفنان نبيل الحلفاوى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد كل من الفنان سيد رجب ونجلاء بدر وحسن الرداد ودنيا عبد العزيز ومحمد ابو داوود ومحمد محمود والمخرج ماندو العدل ووصل كل الفنانة ميمي جمال وشريف سلامة ونور النبوي واحمد فتحي والمخرج شريف عرفة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في الفنان نبيل الحلفاوى.

وتوافد على تقديم واجب العزاء في الفنان نبيل الحلفاوى كل من الفنانة يسرا ولطفي لبيب ومحمود قابيل، والذى يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل الفنان القدير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى توفى.

وكان آخر ظهور الراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

ومنذ 2022 كان النجم الراحل نبيل الحلفاوى، يكتفى بالظهور فقط على حسابه على تويتر، وكتابه التغريدات وكان من أكبر مشجعي النادى الأهلى ويكتب يوميًا تغريدات عن النادى الأهلى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".

أشرف زكى ومجدى كامل







أشرف زكى







الفنان أحمد فتحى يقدم واجب العزاء







الفنان إيهاب فهمى والفنان لطفى لبيب







الفنان حسن الرداد







الفنان شريف سلامة







الفنان لطفى لبيب







الفنان نور النبوى ولطفى لبيب







الفنان نور النبوى يقدم واجب العزاء فى الراحل نبيل الحلفاوى







المخرج شريف عرفة يقدم واجب العزاء فى نبيل الحلفاوى







المخرج شريف عرفة







خروج الفنان لطفى لبيب







شريف سلامة







طارق علام







عزاء الفنان نبيل الحلفاوى بحضور نجوم الفن







عزاء الفنان نبيل الحلفاوى







عزاء نبيل الحلفاوى بحضور نجوم الفن والمجتمع







عزاء نبيل الحلفاوى







محمد العدل







محمد محمود عبد العزيز







نور النبوى







هانى مهنا فى عزاء نبيل الحلفاوى







هانى مهنا ولطفى لبيب ونور النبوى







وزير الثقافة يستقبل العزاء فى الفنان نبيل الحلفاوى







وزير الثقافة







وصول الفنان شريف سلامة







وصول الفنان نور النبوى



