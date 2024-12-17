وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يواصل جولته لتقييم مدارس شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جولته التقييمية في مدارس شمال سيناء، تحديدًا في إدارة العريش التعليمية.

تأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات الحكومة لضمان تحسين مستوى التعليم في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير جودة التعليم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ان الوفد ضم نحو 30 عضوًا من المراجعين الخارجيين والمشرفين على الهيئة،ووصل إلى المحافظة برئاسة الدكتور حسين خاطر مدير إدارة الاعتماد، والدكتور سيد البدراوي مدير إدارة التطوير والمتابعة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم. شملت الجولة زيارة عدة مدارس، بما في ذلك روضة مدرسة حمدان الخليلي الدامجة، ومدرسة سلمي سعيد أبو سعيد، وروضة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز، ومدرسة ندى أحمد خميس.

وتستمر الجولة التقييمية لتشمل المزيد من المدارس حتى يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيقوم الوفد بتقييم مستوى الأداء التعليمي في هذه المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع أهداف الهيئة في ضمان جودة التعليم في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن وصول لجنة من وزارة التربية والتعليم لتقييم مراكز التدريب الرياضي في شمال سيناء. وكانت الزيارة برفقة حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، التي رافقت الوفد في جولة لتقييم مراكز التدريب بمختلف المدارس، وعلى رأسها مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات.

تعد هذه الزيارة جزءًا من جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير الرياضة البدنية في شمال سيناء، حيث تضم المحافظة 9 مراكز تدريب رياضية موزعة على عدد من المدارس، ويدرب في هذه المراكز نحو 90 طالبًا وطالبة في الرياضات الفردية والجماعية، مثل كرة القدم، كرة السلة، الكاراتيه، تنس الطاولة، كرة اليد، والوثب العالي.

وتستهدف الوزارة من هذه الجولات تطوير المراكز وتحسين مستوى الرياضة البدنية بما يعزز من قدرة الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية.