اليوم السابع
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وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالشهر العقاري

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:58 م
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالشهر العقاري المستشار عدنان فنجري وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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شهد اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

جدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم ندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذاً لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف أنحاء الجمهورية تيسيرا علي المواطنين.

المستشار عدنان فنجرى
المستشار عدنان فنجرى

 

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

 

صورة تذكارية
صورة تذكارية

 







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مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الشهر العقاري

اعضاء الشهر العقاري

وزارة العدل

اليمين القانونية




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