وزراء خارجية 10 دول يدينون تعاون كوريا الشمالية وروسيا عسكريا..وواشنطن تصدر عقوبات

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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن وزراء خارجية عشر دول أدانوا زيادة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.



وقال بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إنه على كوريا الشمالية وقف كافة المساعدات التي تقدمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا بما في ذلك سحب قواتها.



وحذر وزراء الخارجية في البيان مما وصفوه بالدعم المباشر الذي تقدّمه كوريا الشمالية لروسيا في أوكرانيا، مشيرين إلى أنه يمثل توسعا خطيرا للصراع مع عواقب وخيمة على أمن أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأوضح البيان أن تصدير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية وقذائف مدفعية وغيرها من المواد العسكرية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا يمثل انتهاكات صارخة لقرارات مجلس الأمن، حسبما ذكر البيان.



وأعرب وزراء الخارجية في البيان عن قلقهم إزاء أي دعم سياسي أو عسكري أو اقتصادي قد تقدمه روسيا لبرامج الأسلحة غير القانونية في كوريا الشمالية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.



وجدد وزراء الخارجية دعمهم لأوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وسلامة أراضيها.



على صعيد متصل ، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية وروسيا تشمل مؤسسات مالية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية مساء الإثنين، عن الخزانة الأمريكية، قولها في بيان إنها: "أضافت العديد من الشركات الروسية والكورية الشمالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، فيما يرجع السبب لتلك العقوبات دور"كوريا الشمالية" في الحرب مع روسيا ضد أوكرانيا".



وتشمل قائمة المستهدفين بهذه العقوبات مصارف كورية شمالية، ومسؤولين كوريين، بالإضافة إلى شركات شحن روسية مختصة بنقل المحروقات.



وأضاف البيان أن الدعم الكوري الشمالي العسكري لروسيا، يشمل مشاركة أكثر من 11000 ألف جندي كوري شمالي في الحرب مع روسيا ضد أوكرانيا.



وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، من أن الدعم "المباشر" الذي تقدمه كوريا الشمالية لروسيا في أوكرانيا يشكل "توسعا خطرا" للنزاع.