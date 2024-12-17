اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع نزلات البرد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:07 م
هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع نزلات البرد هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للتعامل مع نزلات البرد
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد والتى تتضمن :​

-اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.​
-لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.​
-اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.​
-تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.​
-البقاء في المنزل عند الإصابة.​
-التوقف عن التدخين لانة يزيد الأعراض.​

نصائح هيئة الدوااااااااااااء
نصائح هيئة الدواء للتعامل مع نزلات البرد

 







مشاركة

هيئة الدواء

الطعام الصحى

نزلات البرد

الحساسية

الانفلونزا

جهاز المناعة

النوم الجيد

علاج نزلات البرد



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة