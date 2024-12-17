هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع نزلات البرد

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد والتى تتضمن :​

-اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.​

-لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.​

-اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.​

-تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.​

-البقاء في المنزل عند الإصابة.​

-التوقف عن التدخين لانة يزيد الأعراض.​