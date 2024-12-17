اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:25 م
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هيئة الإسعاف توجه رسالة هامة للسائقين أثناء الضباب والغيوم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:03 م
هيئة الإسعاف توجه رسالة هامة للسائقين أثناء الضباب والغيوم ضباب - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الإسعاف، إن السرعة الزائدة أثناء الضباب والغيوم خطر كبير جدا، وينبغى الحذر من ذلك.

وتابعت هيئة الإسعاف: مع قدوم فصل الشتاء وما يحمله من ضباب كثيف وظروف جوية غائمة، تزداد مخاطر الحوادث على الطرقات.

واستكملت هيئة الإسعاف: القيادة بسرعة في مثل هذه الظروف تقلل من قدرتك على التحكم بالمركبة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وقالت هيئة الإسعاف: ينبغى تذكر الآتى:

- انخفاض الرؤية يعنى الحاجة إلى تقليل السرعة.

- الحفاظ على مسافة أمان هو مفتاح تفادي الاصطدامات.

- استخدم أضواء الضباب لتوضيح الرؤية للسائقين الآخرين

 







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الصحة

الاسعاف

الضباب

أضواء الضباب

تقليل السرعة

الحوادث



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