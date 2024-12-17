هيئة الإسعاف توجه رسالة هامة للسائقين أثناء الضباب والغيوم

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الإسعاف، إن السرعة الزائدة أثناء الضباب والغيوم خطر كبير جدا، وينبغى الحذر من ذلك.

وتابعت هيئة الإسعاف: مع قدوم فصل الشتاء وما يحمله من ضباب كثيف وظروف جوية غائمة، تزداد مخاطر الحوادث على الطرقات.

واستكملت هيئة الإسعاف: القيادة بسرعة في مثل هذه الظروف تقلل من قدرتك على التحكم بالمركبة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وقالت هيئة الإسعاف: ينبغى تذكر الآتى:

- انخفاض الرؤية يعنى الحاجة إلى تقليل السرعة.

- الحفاظ على مسافة أمان هو مفتاح تفادي الاصطدامات.

- استخدم أضواء الضباب لتوضيح الرؤية للسائقين الآخرين