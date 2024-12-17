نائب محافظ الفيوم يوجه بحلول عاجلة لشكاوى المواطنين فى قرية العدوة

الفيوم رباب الجالي

بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات الملائمة لأبناء المحافظة.



عقد الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، التقى خلاله 28 حالة من أهالى القرية، بالإضافة إلى فحص 71 طلبا ورقيا، وذلك بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلى الجهات المعنية، ووجه نائب المحافظ، بدراسة المطالب والشكاوى وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لها.



كما عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلى الجهات المعنية، بحث خلاله عدد 24 مطلبًا وشكوى لمواطنى المركز والقرى التابعة له.



تنوعت الشكاوى والمطالب التى تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولى مديرية الصحة والسكان.