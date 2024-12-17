اليوم السابع
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موعد الإفراج عن عصام صاصا فى تعاطى المخدرات عقب انتهاء قضية التزوير

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:00 م
موعد الإفراج عن عصام صاصا فى تعاطى المخدرات عقب انتهاء قضية التزوير عصام صاصا
كتب سليم على

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قضت محكمة مستانف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بـ قبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف تنفيذ الحكم  3 سنوات.

ويوضح اليوم السابع بعد ايقاف تنفيذ حبس عصام صاصا لمدة 3 سنوات، موعد انتهاء حبسه فى قضية تعاطى المواد والقيادة تحت تأثير مخدر والصادر فيها حكم بحبسه 6 أشهر فى اغسطس الماضي.

بعد صدور حكم أول درجة بحبس مطرب المهرجانات 6 أشهر فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقيادة تحت فى أغسطس الماضي ، فإن فترة انتهاء حبس صاصا ستنتهي يناير المقبل ، خاصة بعد تقدمه بالاستئناف على الحكم وقررت المحكمه تأييد حبسه 6 أشهر.

كانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، أيدت حبس مطرب المهرجانات 6 أشهر فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في يوم 11 أغسطس الماضى، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا بالحبس 6 شهور فى اتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى تهمة التقل الخطأ.

 

 







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