اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 07:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصطفى مدبولى يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 07:36 م
مصطفى مدبولى يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، ويعقبه عقد المؤتمر الصحفى الأسبوعي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.







مشاركة

اجتماع الحكومة الاسبوعى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

اليوم السابع بلس

قرارات مجلس الوزراء

قرارات رئيس الوزراء

تصريحات رئيس الوزراء

تصريحات مدبولى




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة