الرئيسية أخبار عاجلة مصدر مصرى مطلع ينفى ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:39 م علم مصر كتب محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نفى مصدر مطلع قبل قليل، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة. جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. مشاركة مصدر مصري نتنياهو القاهرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السابع بلس لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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