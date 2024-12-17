مصدر مصرى مطلع ينفى ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة

كتب محمد عبد المجيد

نفى مصدر مطلع قبل قليل، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.