مستشفى قصر العيني التعليمي يختتم المرحلة الأولى من مشروع "صحة - تك" لتدريب الأطباء

محمد صبحى

نظمت مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد حفلًا مهيبًا لختام المرحلة الأولى من مشروع "صحة-تك"، برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وشهد الحفل افتتاح غرفة الغسيل الكلوي المطوّرة، إلى جانب تكريم الأطباء والفنيين الذين أنهوا برامج تدريبية متقدمة بإشراف شركات ومؤسسات خاصة.

وأوضحت كلية طب قصر العينى ، أن الحدث لم يكن الحفل مجرد مناسبة لافتتاح وحدة الغسيل الكلوي، بل كان احتفاءً بالكوادر الطبية والفنية التي اجتازت برامج تدريب مكثفة على أحدث التقنيات الطبية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفائتهم بما يواكب التطور المتسارع في المجال الصحي، وبتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه مصري.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور إيهاب الشيحي، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، المهندس أحمد يحيى، والدكتور طارق الأشرف، مدير الخدمات التعليمية، وخالد سلطان.

افتتح الدكتور حسام صلاح الحفل بكلمة ترحيبية للحضور الكريم، مشيدًا بالشراكات المثمرة التي كان لها دور حاسم في نجاح هذا المشروع. وأثنى بشكل خاص على الجهود التي بذلها الدكتور محمد يحيى لدعم مستشفى قصر العيني الجديد.

واستكمل الدكتور حسام كلماته عن تاريخ قصر العيني العريق، مشيرًا إلى أن المكان الذي يقف فيه الحضور هو جزء من إرث الطب في مصر، حيث تأسست أول مدرسة للطب عام 1827. في هذا المكان وأضاف: "قصر العيني ليس مجرد مستشفى، بل منارة علمية وطبية تمتد جذورها عبر التاريخ" و.رمز للحضارة الطبية في مصر، تتجذر جذوره في أعماق التاريخ."

كما أكد أن مواجهة التحديات الراهنة في القطاع الصحي تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والعقول المصرية المبدعة، مؤكدًا أن مستشفى قصر العيني الجديد يُعد نموذجًا رائدًا في هذا الاتجاه.

وأكد أن مواجهة التحديات الصحية الراهنة تتطلب تسخير التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على العقول المصرية المبدعة ، وان استخدام التكنولوجيا يجعلنا نستشرق مستقبل جديد مليء بالانجازات مشيرا الي مبادره" الذكاء الاصطناعي"التي اطلقتها الجامعة عن قريب ٠

واختتم الدكتور حسام كلمته بالتأكيد على أن مشروع "صحة-تك" ليس سوى البداية، موضحًا أن العمل الجاد مستمر لتحقيق تطوير مستدام في الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، مع التركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز استخدام التقنيات المستدامه.

و بدوره، عبّر الدكتور إيهاب الشيحي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مؤكدًا أن مستشفى قصر العيني الجديد يُعد صرحًا طبيًا عريقًا ومصدر فخر لكل مصري، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة جامعة القاهرة، وعلى رأسها رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي و الدكتور حسام صلاح، بجانب جهود الشركاء الداعمين .

وأشار إلى أن هذه الجهود تكاملت لتجهيز وحدة الغسيل الكلوي بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة للمرضى.

في ختام الحفل، قام الدكتور حسام صلاح بتكريم الشركات والمؤسسات الداعمة للمستشفى من خلال تقديم دروع تقديرية لهم.

بعد ذلك، انتقل الحضور لتفقد غرفة الغسيل الكلوي المطوّرة، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة لتعمل على مدار الساعه، واختُتم الحفل بتوزيع شهادات التدريب على الأطباء والفنيين الذين أنهوا البرامج التدريبية المتقدمة .

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هؤلاء المتدربين يُمثلون العمود الفقري لنهضة القطاع الصحي، موضحًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو السبيل الوحيد لتحقيق التميز الطبي والتكنولوجي.

ومن الجدير بالذكر أن مشروعات تطوير مستشفى قصر العيني الجديد شهدت مؤخرًا سلسلة من مشروعات التطوير، أبرزها:تطوير شامل لقسم الأشعة بأحدث الأجهزة، رفع كفاءة وحدة صحة المرأة، إضافة 16 جهازًا حديثًا لوحدة الغسيل الكلوي، تدشين العمل بأول جهاز هشاشة عظام بمستشفيات جامعة القاهرة، تطوير الرعاية المركزة الجراحية وأمراض الكبد بطاقة 20 سريرًا، تجديد منطقة المرضى بطاقة 32 سريرًا لأعضاء هيئة التدريس.

وتضمن الرؤية المستقبلية ، يمثل هذا الحفل علامة فارقة في مسيرة مستشفى قصر العيني الجديد، ليظل نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ومصدر أمل يُجسد رؤية طموحة للتطوير المستدام في القطاع الصحي بمصر.



جانب من المشاركين بالمشروع



جانب من المستشفى